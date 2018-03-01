Специальная комиссия установит причины пожара в Атырауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специально созданная комиссия будет направлена в Атыраускую область. По результатам расследования комиссия установит обстоятельства и причины пожара, в котором погибли шесть человек и четверо пострадали, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«С целью выяснения обстоятельств чрезвычайной ситуации, произошедшей на строительной площадке газотурбинной электростанции в селе Карабатан Атырауской области, в соответствии со статьей 188 Трудового кодекса Республики Казахстан будет создана Правительственная комиссия»,- говорится в сообщении.



Специальную группу возглавит вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев. В состав комиссии также войдут представители Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и акимата Атырауской области, также работодатель и члены профсоюзов.



По результатам расследования комиссия установит обстоятельства и причины пожара, определит связь несчастного случая с производственной деятельностью работодателя.



Напомним, пожар в общежитии, в котором погибли шесть человек и четверо пострадали, в Атырауской области в районе поселка произошел сегодня утром. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Местными исполнительными органами был создан оперативный штаб под руководством первого заместителя акима Атырауской области Сагындыка Лукпанова.

Семьям погибших в Атырауской области при пожаре в общежитии окажут материальную помощь. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал проектный менеджер подрядной организации ТОО АФ «PSI Story industriya» Ержан Садирбалин.

В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа. Результаты расследования будут сообщены позже. Предварительная версия пожара - короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 480 кв метров, в тушении принимали участие 36 человек личного состава и 11 единиц техники.