Спецслужбы проводят операцию по обезвреживанию ОПГ в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спецоперацию в эти минуты проводят в Алматы сотрудники КНБ, МВД и прокуратуры. Обыски идут на одном из крупнейших заводов страны, сообщает телеканал КТК.

Его хозяин, известный бизнесмен, по информации источников КТК, долгое время руководит влиятельной преступной группировкой. За лидером банды, как выяснилось, спецслужбы вели слежку несколько лет. И вот сейчас стало известно: рэкетира, наводящего ужас на казахстанских предпринимателей, задержали.