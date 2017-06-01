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Спецслужбы проводят операцию по обезвреживанию ОПГ в Алматы

Спецслужбы проводят операцию по обезвреживанию ОПГ в Алматы
12 Июня 2017 11:17 806

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спецоперацию в эти минуты проводят в Алматы сотрудники КНБ, МВД и прокуратуры. Обыски идут на одном из крупнейших заводов страны, сообщает телеканал КТК. 

Его хозяин, известный бизнесмен, по информации источников КТК, долгое время руководит влиятельной преступной группировкой. За лидером банды, как выяснилось, спецслужбы вели слежку несколько лет. И вот сейчас стало известно: рэкетира, наводящего ужас на казахстанских предпринимателей, задержали.

 

Ключевые слова: Алматы, КНБ РК,
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Комментарии

  • 12.06.2017Жанат
    0
    Жұмыс жасалып жатыр... Оперативно және сапалы. Осындай жұмыстардың арқасында бірқатар қылмыстар әшкере боп жатыр
  • 12.06.2017Гульнар
    0
    ужас 21 век и до сих пор есть рэкетиры, еще и бизнесом занимался! Вообще лично мое мнение - это ужасно организовывать преступные организации!
  • 12.06.2017Анна
    0
    Столько всего происходит во всем мире, но самая сложная работа у работников правоохранительных органов, борьба с преступностью работа не легкая! Мой папа работал в полиции, я так рада что он сейчас на пенсии и не нужно переживать где он и как
  • 12.06.2017Лаура
    0
    Расында да, құқық қорғаушылардың жұмыстары оңай емес, ең қиын жауапкершілігі мол қызметтердің бірі. Сол рекетирлерді соныңда ұстағандары жақсы болды.

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