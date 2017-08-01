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﻿ Спецрасследование по факту избиения полицейскими посетителей кафе начато в Павлодаре

﻿ Спецрасследование по факту избиения полицейскими посетителей кафе начато в Павлодаре
13 Августа 2017 06:20 366

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По факту нашумевшего видео с избиением посетителей кафе в Павлодаре начато специальное расследование. Об этом на экстренном брифинге заявил прокурор города Ержан Булегенов, передает 24.kz

Он также сообщил, что для полного и объективного расследования уголовное дело передано в антикоррупционную службу. 

Жестокие кадры, на которых несколько человек в полицейской форме избивают группу молодых людей, попали в сеть накануне и вызвали широкий общественный резонанс. Установлено, что инцидент произошел у входа в кафе. Полицейский наряд прибыл сюда по вызову, чтобы успокоить группу молодых людей, которые поссорились с другими посетителями. Однако в итоге правоохранители сами переступили черту закона: они превысили полномочия и устроили массовое избиение гражданских лиц. По данным прокуратуры, всего по делу проходят четверо полицейских. Личности пострадавших также установлены. Все они местные жители, работники крупных промышленных предприятий.

- Согласно команде прокурора области ход расследования данного уголовного дела взят на особый контроль. Сотрудник батальона патрульной службы был задержан и водворен в ИВС. Ему предъявлено обвинение по ст. 362 ч.4, пунктам 1 и 2, - сообщил прокурор г. Павлодара Ержан Булегенов.

 

 

Ключевые слова: Видео, Павлодарская область, МВД РК,
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