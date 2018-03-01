Спасшие женщину и детей строители получили награду КЧС МВД Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице наградили строителей, спасших четырех человек от пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Астаны.

«В столичном Департаменте наградили строителей, спасших четырех человек второго марта. Простые люди к такой популярности не привыкли. Только вчера они уже успели побывать на съемке в телешоу, а сейчас получают нагрудной знак «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» от председателя Комитета по ЧС Министерства внутренних дел РК. Награду вручил начальник столичного Департамента по ЧС полковника гражданской защиты Барат Дузакбаев», - сообщили в пресс-службе ДЧС.







Напомним, при пожаре в ЖК Nova City строители спасли четырех человек - женщину и троих маленьких детей. Как ранее сообщали в Департаменте, на площади 15 квадратных метров на балконе 7 этажа горели домашние вещи.





Возвращавшиеся с обеда строители увидели дым и услышали крики женщины, не раздумывая, они бросились спасать попавших в беду. Поднялись на 6 этаж и через соседнюю квартиру вытащили из окна верхнего этажа женщину и троих детей. Имена героев - Ақылбек Жақайымов, Руслан Бериков, Дагыстан Әдилбек, Жасұлан Байсейтов, Руслан Жалбаков.



Орден «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» вручают за заслуги при исполнении гражданского и служебного долга и за проявленное мужество при спасении человеческой жизни.



