«Спасибо, Казахстан!»: кокшетауцы выражают свои чувства

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Видео с благодарностью родному городу Кокшетау и Казахстану появилось в сети Интернета. Тематический ролик был создан ко Дню благодарности Акмолинской Ассамблеей народов Казахстана и @kokshevideogram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В записе видео приняли участие творческие коллективы Акмолинской области и обычные граждане.

Кроме того, около недели назад в Инстаграме появилось обращение к жителям Акмолинской области.

«В преддверии дня благодарности 1 марта @kokshevideogram и @domdruzhbykokshetau Акмолинская Ассамблея народа Казахстана объявляет праздничный конкурс», - говорилось в нем.

Условия конкурса были очень просты, нужно было снять ролик либо фото со словами благодарности на любом удобном языке близким, друзьям, родному краю либо стране.

«Полет фантазии не ограничен, ждём много креатива и позитива (...) Авторы самых лучших публикаций получат ценные призы, а самая лучшая публикация будет награждена ценным призом - домашний кинотеатр от @domdruzhbykokshetau», - отмечали организаторы.

В акцию включились люди самых разных национальностей, которые на своих родных языках сказали «Спасибо» стране и краю.

К примеру, Заур Гочияев (@zaur_gochiyayev), потомок депортированной балкарской семьи, выразил благодарность Казахстану, принявшему его народ во времена депортации.

«Добрый день, решил записать видеоблагодарность казахскому народу, мой дедушка с семьей был депортирован в Акмолинскую область в 1944 году с Кабардино-балкарской АССР, казахский народ в годы депортации оказал непосильную помощь», - отмечает парень.

«Результаты конкурса мы сможем подвести только завтра, потому как оказалось слишком много участников, видео каждого нужно оценить», - отметил заведующий секретариатом Акмолинской ассамблеи народа Казахстана Ринат Галлямов, также разместивший у себя на страничке в Инстаграмме ролик со словами благодарности акмолинцев Казахстану.