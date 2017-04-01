Спасенную при пожаре в Зыряновске женщину доставили в реанимацию 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В отделение реанимации Зыряновска доставлена спасенная пожарными пожилая женщина с термическими ожогами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

59-летнюю хозяйку квартиры обнаружили в горевшей квартире в двухэтажном жилом доме по улице Бурнашова. Она была обнаружена в гостиной, где горели деревянные конструкции дверей, мягкая мебель и личные вещи хозяев, сообщили в департаменте по ЧС.







Огнеборцы вынесли женщину и передали её медикам. Пострадавшую срочно доставили в реанимацию.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Отрабатывается версия неосторожного обращения с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. В ликвидации пожара было задействовано девять человек личного состава и три единицы техники.



