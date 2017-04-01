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Спасенную при пожаре в Зыряновске женщину доставили в реанимацию

Спасенную при пожаре в Зыряновске женщину доставили в реанимацию
11 Апреля 2017 10:57 171

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В отделение реанимации Зыряновска доставлена спасенная пожарными пожилая женщина с термическими ожогами, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

59-летнюю хозяйку квартиры обнаружили в горевшей квартире в двухэтажном жилом доме по улице Бурнашова. Она была обнаружена в гостиной, где горели деревянные конструкции дверей, мягкая мебель и личные вещи хозяев, сообщили в департаменте по ЧС.


Спасенную при пожаре в Зыряновске женщину доставили в реанимацию 

Огнеборцы вынесли женщину и передали её медикам. Пострадавшую срочно доставили в реанимацию.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Отрабатывается версия неосторожного обращения с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. В ликвидации пожара было задействовано девять человек личного состава и три единицы техники.


Спасенную при пожаре в Зыряновске женщину доставили в реанимацию

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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