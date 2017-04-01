Спасатели Северного Казахстана готовы к паводку

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Все запланированные противопаводковые мероприятия в регионе выполнены, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС СКО.

«Все запланированные превентивные мероприятия по безопасности прохождения паводка проведены. Сделано обвалование вокруг сел, подверженных паводку, заготовлена мешкотара, инертные материалы, подготовлена техника. Пока паводковая ситуация стабильная, проходит в штатном режиме. Подтоплений домов нет», - проинформировали в областном противопаводковом штабе.







Ранее сообщалось, что в регионе к предстоящему паводку подготовлены 827 единиц инженерной и специальной техники, более 309 единиц водооткачивающей техники и мотопомп, 133 плавсредства. Создан запас инертных материалов в размере 38,5 тысяч тонн, свыше 40 тысяч штук мешкотары, более 254 тысяч тонн ГСМ. Приведены в готовность 14 отрядов экстренного реагирования, 16 служб гражданской защиты области.

Штаб работает круглосуточно, ведется мониторинг территории области. На контроль взяты 95 населенных пунктов, где существуют угрозы подтопления, а также 291 участок автомобильных и железных дорог протяженностью более 280 км, подверженных паводковому воздействию.







Спасатели говорят, что пока погода благоприятствует прохождению паводка. Снег тает постепенно, ночью в регионе еще устанавливается морозная температура, за счет чего влага вымерзает. Однако уже в ближайшие дни, по прогнозам, ожидается теплая погода с повышением температуры воздуха до 10-15 градусов тепла.