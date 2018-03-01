Спасатели отработают готовность к «большой воде»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 по 6 марта проводится республиканское командно-штабное учение «Көктем-2018», со штабом руководства учением в городе Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Республиканский оперативный штаб РКШУ «Көктем-2018».

Согласно замыслу, на учении планируется отработать вопросы взаимодействия и оповещения центральных и местных исполнительных органов, перевести режим функционирования территориальных и отраслевых подсистем Государственной системы гражданской защиты в режим повышенной готовности к выполнению задач по предназначению при угрозе и возникновении ЧС весеннего периода.

На учения планируется привлечь оперативные группы от центральных государственных органов (республиканские службы гражданской защиты), местные исполнительные органы (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций), областные, районные и городские службы гражданской защиты, аварийно-спасательные службы, воинские части Национальной гвардии и по согласованию Министерства обороны.

5 марта будет проводиться штабная работа с республиканскими и областными службами гражданской защиты по принятию решении на подготовку органов управления и сил гражданской защиты и руководству силами Государственной системы гражданской защиты, при возникновении ЧС паводкового периода.

6 марта во всех областях, городах Астана и Алматы будут проведены тактико-специальные учения и тренировки с подразделениями аварийно-спасательных служб и формирований, областных служб гражданской защиты, по отработке практических действий ведения аварийно-спасательных и неотложных работ по реагированию

на ЧС весеннего периода.

Отработка практических действий пройдет также непосредственно в районах, населенных пунктах подверженных паводкам. Это позволит - осуществить тренировку районных отрядов экстренного реагирования, провести реальные противопаводковые мероприятия в местах подверженным подтоплениям.

Качественная отработка действий на учебных местах и проведение предупредительных мер позволят в дальнейшем принести практическую пользу по предотвращению ЧС и снижению ущерба от паводковых вод.