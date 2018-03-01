Спасатели не дали молодой женщине утопиться в Сырдарье
1 Марта 2018 18:19 463
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде спасена женщина, намеревавшаяся утопиться в Сырдарье, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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О происшествии сообщили из ГУ «Южный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд». В отряд поступило сообщение о том, что вблизи дома №1 по улице Набережная, по льду на Сырдарье ходит неустановленная гражданка. Увидев прибывших на место происшествия пятерых спасателей, женщина побежала в сторону моста вблизи Центра обслуживания населения. Спасатели догнали и задержали ее. Установлено, что женщине 30 лет, и она собиралась совершить самоубийство. Спасатели передали женщину полицейским. Сейчас выясняются другие обстоятельства происшествия.
Автор: Адилет Кантарбаев
Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия,
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