Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -20 °С
Алматы: 4 °С
USD 321.34 EUR 391.49
RUB 5.67 CNY 50.64
Скачать

Спасатели не дали молодой женщине утопиться в Сырдарье

1 Марта 2018 18:19 463
Поделиться:
Спасатели не дали молодой женщине утопиться в Сырдарье

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде спасена женщина, намеревавшаяся утопиться в Сырдарье, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Новости по теме

Учителя спасли выпрыгнувшую из окна школьницу в Шымкенте
Смерть одного из подростков в Шымкенте признали несчастным случаем Аким Шымкента о суициде подростков: Директоров школ будем увольнять без разговоров

О происшествии сообщили из ГУ «Южный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд». В отряд поступило сообщение о том, что вблизи дома №1 по улице Набережная, по льду на Сырдарье ходит неустановленная гражданка. Увидев прибывших на место происшествия пятерых спасателей, женщина побежала в сторону моста вблизи Центра обслуживания населения. Спасатели догнали и задержали ее. Установлено, что женщине 30 лет, и она собиралась совершить самоубийство. Спасатели передали женщину полицейским. Сейчас выясняются другие обстоятельства происшествия.

Автор: Адилет Кантарбаев

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия,
Поделиться:

Перевод:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив