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Спасатели нашли еще три тела жертв крушения Ту-154

Спасатели нашли еще три тела жертв крушения Ту-154
28 Декабря 2016 11:05 181

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спасатели нашли на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море еще три тела погибших, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Общее число обнаруженных тел достигло 15", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в районе крушения Ту-154 также найдены 223 фрагмента тел.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что генетическая экспертиза останков погибших пройдет в Москве.

В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов. Для подъема крупных обломков в район крушения самолета прибыл самоходный кран.

Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В числе основных версий трагедии рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

 

 

Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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