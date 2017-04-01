Спасательные группы Акмолинской области перебросили в Северный Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группировка сил и средств ДЧС Акмолинской области направлена в Северо-Казахстанскую область для оказания помощи в случае ухудшения паводковой обстановки, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Акмолинской области, в связи с прогнозированием ухудшения паводковой обстановки в Северо-Казахстанской области, а также в целях оперативного реагирования на возможные осложнения и проведение аварийно-спасательных и неотложных работ, распоряжением председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Владимира Беккера 11 апреля спасательные группы направлены в Северо-Казахстанскую область.

Департаментом по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области сформирована и направлена оперативная группа в составе 18 единиц специальной техники и 46 человек личного состава ГУ «СП и АСР» и ГУ «ОСО».



Главная задача спасателей - оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с паводком, минимизация ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера, а также своевременное оказание помощи людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации.