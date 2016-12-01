Спасать озеро Биликуль будут в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Входящее в десятку крупных озер Казахстана озеро Биликуль в Жуалынском районе Жамбылской области нуждается в срочном спасении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области, на 2017 год подана бюджетная заявка на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) и проведение комплексной вневедомственной экспертизы способа очистки дна озера Биликоль.

Напомним, еще по архивным данным XIX века, озеро Биликуль изобиловало разнообразной рыбой и кормило возникавшие по его берегам поселения. В начале XX века здесь оседали переселенцы-раскольники, промышлявшие рыбной ловлей, и до сих пор живут их потомки. В советские времена биликульская рыба попадала на прилавки городов Казахстана.

В 80-х годах прошлого века аварийные залповые сбросы сточных вод химических предприятий Жамбылской области создали экстремально высокий уровень концентрации загрязняющих веществ, что привело к гибели озерной фауны и флоры. С 1983 года озеро Биликуль перестало существовать как чистый водоем, войдя в список загрязненных водоемов РК.

По информации пресс-службы акима области, в 2012 году были проведены научно-исследовательские работы по определению загрязнения озера. По результатам обследования предложено произвести очистку озера биологическим способом. В 2015 году разработаны научно-технические мероприятия по определению степени, вида, ареала загрязнений и объема очистки дна озера Биликоль. В результате было предложено использовать комплексный метод биологического и механического содержания.

Помимо этого, в Жамбылской области ведется экологический мониторинг загрязнения поверхностных вод по бассейну трансграничных рек Талас, Шу и Аса. По индексу загрязнения воды река Талас относится к умеренно загрязненным водоемам, уровень загрязненности которого зависит от расхода воды в реке и химического состава сбрасываемых вод. Гидрохимическое наблюдение показывает высокий уровень загрязнения в регионе воды реки Шу с притоками, Ташуткульского водохранилища, реки Аса и озера Биликуль.

Жамбылская область, имеющая незначительные объемы собственных поверхностных вод, занимает третье место в республике по количеству разведанных запасов подземных вод. Суммарный годовой среднемноголетний сток рек области формируется в бассейнах рек Шу, Талас, Аса, Около 70% поверхностного стока, оцениваемого в 4,2 млрд. куб., формируется за пределами области, в Кыргызстане.