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Спас из огня трёх детей житель Павлодарской области

26 Февраля 2018 16:04 654
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Спас из огня трёх детей житель Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Молодой мужчина эвакуировал из пожара до приезда спасателей трёх девочек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«24 февраля, в 16.38, в зоне города Аксу, в селе Беловке, произошёл пожар в частном жилом доме с обрушением кровли на площади 70 квадратных метров (расстояние до ближайшей пожарной части - восемь километров), - рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. - До прибытия пожарного подразделения очевидцем, 1993 года рождения, из дома были спасены трое детей: девочки, 2013, 2015 и 2017 годов рождения. С отравлением угарным газом  дети доставлены в центральную районную больницу».

Огонь локализовали в 17.37, а ликвидировали в 21.21. По предварительной версии спасателей его причиной стала детская шалость. В тушении возгорания приняли участие семь сотрудников и две единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и отдел по чрезвычайным ситуациям ДЧС Павлодарской области.

 

 

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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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Автор:

Антон Гагарин

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