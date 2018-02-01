Спас из огня трёх детей житель Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Молодой мужчина эвакуировал из пожара до приезда спасателей трёх девочек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«24 февраля, в 16.38, в зоне города Аксу, в селе Беловке, произошёл пожар в частном жилом доме с обрушением кровли на площади 70 квадратных метров (расстояние до ближайшей пожарной части - восемь километров), - рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. - До прибытия пожарного подразделения очевидцем, 1993 года рождения, из дома были спасены трое детей: девочки, 2013, 2015 и 2017 годов рождения. С отравлением угарным газом дети доставлены в центральную районную больницу».
Огонь локализовали в 17.37, а ликвидировали в 21.21. По предварительной версии спасателей его причиной стала детская шалость. В тушении возгорания приняли участие семь сотрудников и две единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и отдел по чрезвычайным ситуациям ДЧС Павлодарской области.
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