Спартакиада по тогызкумалаку среди учащихся НИШ проходит в Усть-Каменогорске 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Назарбаев Интеллектуальной школе г.Усть-Каменогорска началась сетевая спартакиада по национальной игре тогызкумалак. Участники первой спартакиады приехали из НИШ с разных регионов Казахстана. В торжественной церемонии открытия спартакиады приняли участие 40 ребят из Астаны, Алматы, Атырау, Уральска, Шымкента, Кызылорды, Тараза и других городов вместе со своими руководителями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дети из Усть-Каменогорска встретили команды концертными номерами и приветствием каждой команды эпизодами национальных видов спорта. Юных интеллектуалов поздравила директор департамента образовательной политики и программ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Мира Битенбаева, которая рассказала об истории и значении игры тогызкумалак. Директор Интеллектуальной школы г.Усть-Каменогорска Кульфарида Раисова подчеркнула важность пропаганды развивающей казахской игры и посоветовала, невзирая на исход игры, уехать каждому с чувством победителя.



Церемония завершилась совместным исполнением знаменитой песни «Казагым жаса» и импровизированным салютом, после чего участники направились в спортивный зал.

После заключительной проверки часов главный судья соревнований, тренер-преподаватель Наталья Турашева дала старт национальной спактакиаде. По ее словам, состязание проходит по швейцарской системе в 7 туров. Итоги станут известны 22 декабря.











