Создатели проекта «В поисках Дон Кихота» с Познером и Ургантом извинились перед казахстанкой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Режиссер проекта «В поисках Дон Кихота» Валерий Спирин извинился перед казахстанским режиссером Алиной Мустафиной за использование ее видео без согласия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы разобрались и выяснили, что да, действительно, среди материалов, посвященных Дню независимости Каталонии, которые мы брали у испанских каналов, режиссер монтажа использовал и кадры, принадлежащие пользователю YouTube Алине Мустафиной. Это наша ошибка, не умышленная, но, тем не менее, ошибка», -сообщил Валерий Спирин корреспонденту Казинформа.

«Мы приносим свои извинения автору видеоматериалов, свяжемся с ней лично и исправим ситуацию в интернет-версии проекта, а также в последующих эфирах, если проект будет повторяться», - добавил он.

Напомним, Алина Мустафина в 2013 году была в Испании и сняла ролик про Каталонию, после чего опубликовала его на своем канале YouTube. Как сообщили СМИ, ее видео было незаконно использовано в передаче Урганта и Познера «В поисках Дон Кихота». Примечательно, что в конце в титрах не указали ее имя или ссылку на ее канал, то есть нарушили авторские права.

Фото: life.ru