Созданы тончайшие в мире электропровода
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американские, мексиканские и немецкие физики использовали алмазы минимальных размеров для сборки тончайшего в мире электрического провода. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Nature Materials, передает Лента.ру.
Созданный учеными электрический провод имеет толщину три атома и состоит из проводящей и изолирующей частей. Первая образована атомами серы и меди, вторая - наноалмазами. За счет действия между кристаллами сил Ван-дер-Ваальса ученым удалось добиться самосборки такой конструкции.
Разработка физиков, по их мнению, может найти применение в оптикоэлектронике и сверхпроводниках, а также при создании материалов, генерирующих электрическую энергию.
Наноалмаз, иначе - адамантан, представляет собой наименьшую структурную единицу кристаллической решетки алмаза. Такая молекула состоит из десяти атомов углерода и шестнадцати атомов водорода.
Изображение: SLAC National Accelerator Laboratory
Оставить комментарий