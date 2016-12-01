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Созданы тончайшие в мире электропровода

Созданы тончайшие в мире электропровода
27 Декабря 2016 23:00 90

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Американские, мексиканские и немецкие физики использовали алмазы минимальных размеров для сборки тончайшего в мире электрического провода. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Nature Materials, передает Лента.ру.

Созданный учеными электрический провод имеет толщину три атома и состоит из проводящей и изолирующей частей. Первая образована атомами серы и меди, вторая - наноалмазами. За счет действия между кристаллами сил Ван-дер-Ваальса ученым удалось добиться самосборки такой конструкции.

Разработка физиков, по их мнению, может найти применение в оптикоэлектронике и сверхпроводниках, а также при создании материалов, генерирующих электрическую энергию.

Наноалмаз, иначе - адамантан, представляет собой наименьшую структурную единицу кристаллической решетки алмаза. Такая молекула состоит из десяти атомов углерода и шестнадцати атомов водорода.

Изображение: SLAC National Accelerator Laboratory 

Ключевые слова: Наука, Энергетика,
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