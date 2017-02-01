Созданы самонаводящиеся убийцы опухолей мозга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американские исследователи из Университета штата Северная Каролина разработали клетки, способные целенаправленно перемещаться в тканях мозга и уничтожать опухоли. Об этом пишет журнал Science Translation Medicine, передает РИА Новости.

Ученые пришли к выводу, что опухоли головного мозга производят химические вещества, служащие сигналами для привлечения стволовых клеток. Последние, как считают исследователи, обладают способностью распознавать как повреждение злокачественное образование, которое нужно исправить, однако вместо этого способствуют его росту.

Ученые предприняли попытку использовать способность клеток мигрировать к опухоли, в частности - к гиобластоме, чтобы создать "транспорт" для доставки лекарственных средств. Для этого были применены химические соединения, "перепрограммирующие" обычные клетки кожи, делающие их индуцированными стволовыми iNSC.

В ходе экспериментов исследователи установили, что iNSC продвигаются к злокачественному новообразованию со скоростью 50 микрон за 22 часа. Ученые поместили внутрь специальных стволовых клеток противораковые препараты. В итоге iNSC, достигшие опухолей, за месяц уменьшили их размеры до 50 раз, что продлило жизнь подопытным больным грызунам в два раза.

В настоящее время ученые работают над методикой исследования, которое поможет выяснить, насколько далеко стволовые клетки смогут мигрировать внутри головного мозга человека.