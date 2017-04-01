«Союз-МС» приземлится 10 апреля в Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти 200 спасателей обеспечат посадку экипажа «Союз-МС» в Казахстане, сообщает ТАСС.

Посадка экипажа пилотируемой капсулы "Союз-МС-02" ожидается 10 апреля южнее города Жезгазган.

«В обеспечении посадки «Союз-МС» принимают участие 14 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и два Ан-12, также задействованы 20 единиц автотехники, среди которой поисково-эвакуационные машины высокой проходимости «Синяя птица». Военная авиация и поисково-эвакуационные амфибии перебазированы из Свердловской и Челябинских областей», - отметили там.

Посадка экипажа пилотируемой капсулы «Союз-МС-02» ожидается 10 апреля южнее города Жезгазган. «На Землю вернутся командир корабля Сергей Рыжиков, бортинженер Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Роберта Шейна Кимброу. Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге», - добавили в пресс-службе.

По данным ЦВО, летчики авиабаз Свердловской и Челябинской областей за последние 10 лет участвовали в более чем 50 операциях по обеспечению посадок пилотируемых космических кораблей, они эвакуировали свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных.