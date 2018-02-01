«Союз МС-06» с тремя членами экипажа отстыковался от МКС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Транспортный космический корабль «Союз МС-06» с экипажем на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП), пишет ТАСС.

«Союз МС-06» с экипажем длительной экспедиции МКС-54 отстыковался от станции в 02:08 мск», - сказали в ЦУПе.

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 168 суток.

В 04:39 мск «Союз» включит двигатели для схода с орбиты, вскоре от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки. Корабль войдет в атмосферу в 05:09 мск и начнет торможение, в этот период на несколько минут связь с ним будет затруднена. В 05:17 мск над «Союзом» раскроется сначала один вытяжной, затем три купола основного парашюта. В 05:31 мск спускаемый аппарат приземлится в 146 км юго-восточнее Жезказгана.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС