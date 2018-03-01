Совместное заседание палат Парламента с участием Президента началось в Астане
5 Марта 2018 12:00 1108
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совместное заседание палат Парламента Казахстана с участием Президента Нурсултана Назарбаева началось в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Ранее председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания в понедельник, 5 марта.
Ключевые слова: Пять социальных инициатив, Президент Казахстана,
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