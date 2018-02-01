Советы психолога: Как избежать весенней депрессии

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Психолог Дмитрий Агапов рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», почему весной нас может легко настигнуть депрессия и как ее избежать.

Дмитрий Агапов говорит, что весна - время противоречий. С одной стороны, люди живут в надежде на позитивные изменения, ждут новых перспектив, с другой - организм работает на пределе.

«Организм и психика реагируют на изменения. Не имеет значения, какие они - плохие или хорошие. Стресс вызывает сам факт изменений. Зима в нашем регионе длится долго и становится привычной. С приходом весны обстановка меняется и включается стрессовая реакция. Организму нужно адаптироваться. На это нужны силы, которых к весне у него немного», - сказал Д.Агапов.

Зима для большинства североказахстанцев - рабочий период, отпуск остался далеко позади. Накапливается усталость, сказывается нехватка солнца и витаминов. Тем не менее, организм вынужден реагировать и в таком состоянии на происходящие изменения.

«Эмоционально человек настроен позитивно, физиологически же тратится больше сил. Если запас их есть, адаптация к новым погодным условиям проходит быстро. При ослабленной психике, особенно при сильных стрессах, включаются резервы. Их истощение провоцирует депрессию, развитие каких-то пристрастий, будь то пищевые или наркотические. Из ослабленного состояния мир видится по-другому», - отметил Д.Агапов.

Еще один фактор, провоцирующий и усугубляющий стрессовые состояния - гиподинамия. Д.Агапов говорит, что физическая нагрузка, движение дают возможность получить эндорфины, активировать весь организм. Рекомендация особенно актуальна для людей, которые большую часть времени проводят сидя в рабочем кресле.

У усталости есть свойство накапливаться. Избавиться от нее за один день не получится. Иногда нужна неделя, а то и две. В таком случае желательно сменить обстановку. Психолог говорит, что это крайне важно для выхода из стрессовой ситуации.

«Можно поехать на турбазу, в деревню к родственникам, в другой город. В психологии есть такое понятие «якорь» - связь с каким-то стимулом. У нас есть связь с тем местом, где мы живем. Зачастую не можем переключиться от рабочего состояния к состоянию отдыха. Нас держат тысячи якорей. Когда мы меняем место, их там нет», - подчеркнул Д.Агапов.

Психолог добавил, что весной важно больше уделять времени отдыху. В противном случае - стресс или депрессия.

Первостепенное значение имеет сон. Спать нужно ложиться в одно и то же время до 24.00. Каждый час сна до двенадцати по качеству соответствует двум часам после двенадцати.

«Дело не в длительности сна, а в его качестве. Можно спать 9-11 часов и чувствовать себя разбитым. Важен именно глубокий сон, когда мозг отдыхает. Чем он длительнее, тем лучше себя чувствует человек», - сказал Д.Агапов.

Качественный сон возможен при нескольких условиях: исключить кофеин и алкоголь даже в минимальных дозах, избегать переедания, перед сном не пользоваться гаджетами, не смотреть телевизор или использовать любые источники синего, дневного света. При таком свете включается симпатическая нервная система, отвечающая за активность.

Рекомендует психолог в качестве подготовки ко сну метод «ключ». Выполнить его несложно: нужно совершать руками однообразные движения, раскручивая их вправо-влево. Через пару минут возникнет ощущение, что тело раскачивается самостоятельно. В этом автодвижении следует побыть еще минут 15. Эффект упражнения в том, что возникнет ощущение пустоты в голове, происходит избавление от накопленных за день мыслей.

«Рекомендации абсолютно простые. Весной важно их выполнять, чтобы помочь организму адаптироваться к новым условиям. И обратить внимание на питание, по возможности разнообразить его», - сказал Д.Агапов.