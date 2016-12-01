Советы по празднованию Нового года дали казахстанские санврачи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет по защите прав потребителей МНЭ РК дал советы по празднованию Нового года.

"Новому году предшествуют новогодние корпоративные вечера. В этой связи обращаем внимание руководителей ресторанов, кафе на вопросы профилактики пищевых отравлений. Следует обеспечить соблюдение персоналом правил личной гигиены, чистоту на пищеблоке. Необходимо проводить тщательную термическую обработку пищевых продуктов, а также мытье овощей и фруктов. Разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции использовать по назначению", - рассказали в ведомстве.

Также специалисты советуют использовать при приготовлении блюд качественные продукты, без порчи. Обязательно хранить раздельно сырой продукт от готового, а также ограничить приготовление блюд с применением майонеза и сметаны. Необходимо обеспечить безопасное приготовление блюд из мяса птицы, с добавлением яиц.

В ведомстве отметили, что нельзя накрывать на стол блюда задолго до начала мероприятий. Всем приготовленным блюдам надо обеспечить необходимую температуру и не допускать нарушения сроков хранения.