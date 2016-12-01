Совет по депутатской этике рассмотрел обращение Мухтара Тиникеева 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось заседание Совета по депутатской этике, на котором рассмотрено обращение депутата Мухтара Тиникеева.

Депутат М.Тиникеев обратился к коллегам и избирателям со словами извинения и просьбой о прощении за случившееся. Он сообщил, что официально подал заявление в ЦИК о сложении им депутатских полномочий. Совет, рассмотрев все обстоятельства случившегося, согласился с данным решением. Полный текст обращения депутата М.Тиникеева размещен на официальном сайте Парламента.







«Уважаемые коллеги, однопартийцы, избиратели!

Думаю, что повод моего обращения к Вам понятен.

Считаю свои долгом дать разъяснения по видеоматериалам, получившим широкий общественный резонанс, и проинформировать о принятом мною решении. Сам случай имеет очень частный, личный характер, и я не буду о нем говорить и разглашать детали.

Я искренне прошу прощения у всех избирателей, у всех казахстанцев за произошедший со мной случай некорректного поведения в обстоятельствах, не связанных с моей профессиональной деятельностью. Несмотря на то, что событие происходило в выходной день и в нерабочее время, это не снимает с меня ответственности и не оправдывает меня, как депутата, как члена партии «Нур Отан».

Поэтому я принял решение сложить с себя полномочия депутата Мажилиса Парламента РК.

Не скрою, решение этого вопроса далось мне нелегко. Довольно длительный период моего служения Родине, народу Казахстана, партии в стенах Парламента я считаю созидательным. Я честно и решительно отстаивал интересы людей как гражданин, отец, друг, сын.

Понимаю, насколько серьезно я подвел своих коллег – депутатов и однопартийцев. Глубоко сожалею о случившемся и приношу свои искренние извинения. Это большой урок для меня.

Хочу обратиться к представителям средств массовой информации. Мы с вами всегда конструктивно работали. Я никогда не уходил от интервью с вами и вопросов, всегда отвечал за свои поступки и действия. Поэтому примите и вы, уважаемые представители средств массовой информации, искренние слова сожаления.

Как и прежде я готов посвятить свою жизнь служению Президенту, стране и людям.

Спасибо за понимание», – сказал Мухтар Тиникеев.