Совет ЕС впервые назначил женщину главой Европола
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Совет ЕС по внутренним делам и юстиции впервые назначил женщину главой Европола, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«8 марта Совет ЕС назначил Катрин де Болль из Бельгии на должность исполнительного директора Европола», - говорится в сообщении Совета ЕС.
К исполнению новых обязанностей она приступит 1 мая, сменив действующего исполнительного директора Европола Роба Уэйнрайта.
Глава Европола назначается на четырехлетний срок. Сейчас 48-летняя Катрин де Болль занимает должность главы Федеральной полиции Бельгии.
Европол - полицейская служба Евросоюза, штаб-квартира которой расположена в Гааге (Нидерланды). Основными задачами ведомства являются координация работы стран-членов ЕС в борьбе с международной преступностью и терроризмом.
Фото с сайта belta.by
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