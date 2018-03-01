Совет ЕС впервые назначил женщину главой Европола

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Совет ЕС по внутренним делам и юстиции впервые назначил женщину главой Европола, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«8 марта Совет ЕС назначил Катрин де Болль из Бельгии на должность исполнительного директора Европола», - говорится в сообщении Совета ЕС.

К исполнению новых обязанностей она приступит 1 мая, сменив действующего исполнительного директора Европола Роба Уэйнрайта.

Глава Европола назначается на четырехлетний срок. Сейчас 48-летняя Катрин де Болль занимает должность главы Федеральной полиции Бельгии.

Европол - полицейская служба Евросоюза, штаб-квартира которой расположена в Гааге (Нидерланды). Основными задачами ведомства являются координация работы стран-членов ЕС в борьбе с международной преступностью и терроризмом.

Фото с сайта belta.by