Совет ЕЭК принял ряд важных решений по развитию евразийской интеграции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Москве под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Аскара Мамина состоялось заседание Совета ЕЭК. Данное заседание прошло накануне Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, которое состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Премьер-Министра.

Повестка дня заседания включала 19 вопросов.

По итогам обсуждения странами-участницами принято ряд важных решений в сфере торговли, экономики и финансовой политики, энергетики и инфраструктуры, конкуренции и антимонопольного регулирования, промышленности, технического регулирования в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Совет Комиссии в ходе заседания утвердил положение о ежегодном мониторинге и анализе результатов реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС. Документ направлен на определение качественных и количественных показателей, характеризующих развитие в Союзе промышленного сотрудничества, анализ исполнения планов реализации Основных направлений, повышение эффективности работы по их реализации.

Также утверждена Концепция создания евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации. Концепцией предусмотрено создание евразийской сети на базе единого реестра промышленных предприятий государств-членов, как ключевого информационного и интеграционного ресурса для поиска потенциальных партнеров и поставщиков субконтрактных заказов.

Члены Совета рассмотрели Порядок представления государствами - членами ЕврАзЭС в Комиссию информацию о ввозимых на таможенную территорию ЕвразЭС товарах. Такое взаимодействие позволит осуществлять передачу статистических данных, а также позволит своевременно принимать меры по продвижению интересов производителей стран ЕврАзЭС.

По итогам заседания Совета достигнуты взаимовыгодные решения, направленные на дальнейшее развитие Евразийского экономического союза.

Как отмечалось ранее, 26 декабря т.г. в г. Санкт-Петербург состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне Глав государств.

В рамках заседания Высшего совета планируется подписать Таможенный кодекс. Принятие данного документа позволит регулировать весь комплекс таможенных процедур в рамках ЕвразЭС. Особое внимание будет уделено блоку вопросов о международной деятельности ЕвразЭС.

Кроме того, в рамках заседания Высшего совета Главами государств будет рассмотрена Программа формирования общего электроэнергетического рынка. Ее реализация позволит создать необходимые условия для свободной торговли электроэнергией в рамках нашего интеграционного объединения.

Главами государств также будут рассмотрены Основные направления и этапы реализации скоординированной транспортной политики. Также в рамках заседания Высшего совета планируется утвердить Планы либерализации по секторам услуг, а также Правила регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности.