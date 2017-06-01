Совещание стран ЦА по борьбе с терроризмом пройдет в Ашгабаде

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 13 июня 2017 года в Ашгабаде состоится совещание стран Центральной Азии и ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече примут участие министры и высокопоставленные должностные лица из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, а также руководители структур контртеррористических агентств и органов национальной безопасности. Совещание на уровне министров пройдет под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Целью встречи является обзор исполнения совместного плана действий для Центральной Азии, которой является первым документом по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на региональном уровне. На встречи также будут определены дальнейшие стратегические приоритеты в области борьбы с терроризмом.

Данная встреча является завершающим мероприятием второй фазы проекта «К выполнению Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической Стратегии ООН в Центральной Азии», который реализуется офисом целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ).

Напомним, глобальная контртеррористическая стратегия была принята Генеральной Ассамблеей на основе консенсуса в 2006 году. ЦГОКМ была создана для обеспечения общесистемной координации и согласованности деятельности ООН в области борьбы с терроризмом. Офис координирует членство в ЦГОКМ, которое распространяется на 36 организаций системы ООН, Всемирную таможенную организацию и Интерпол. Контртеррористический центр ООН (ККОНТ) оказывает поддержку государствам-членам в наращивании потенциала в осуществлении контртеррористической стратегии ООН. Центр был образован в 2011 году.