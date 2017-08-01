Совещание по развитию регионов и реализации госпрограмм с участием Президента прошло в Бурабае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В поселке Бурабай Акмолинской области состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ с участием Главы государства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В совещании приняли участие председатель Сената, Премьер-Министр и его заместители, руководитель Администрации Президента и его заместители, акимы областей, городов Астана и Алматы и руководители центральных государственных органов.



В ходе совещания были обсуждены вопросы реализации государственных программ развития, модернизации общественного сознания и заслушаны отчеты о социально-экономическом состоянии регионов.



Первое слово было предоставлено заместителю Премьер-Министра Аскару Мамину, который представил отчет о ходе реализации программ «Нурлы жол», «Нурлы жер», ГПИИР, Продуктивной занятости и массового предпринимательства.



Заслушав доклад заместителя Премьер-Министра, Глава государства остановился на отдельных индикаторах и показателях государственных программ, требующих внимания со стороны Правительства.



«На протяжении двух лет не исполняется показатель «Объем производства товаров и услуг на территории СЭЗов». Программой «Нурлы жер» предусматривается предоставление удешевленных ипотечных кредитов населению и кредитов застройщикам», - сказал Нурсултан Назарбаев.







Кроме этого, Президент Казахстана обратил внимание министра по инвестициям и развитию Ж.Касымбека на проблемы в секторе несырьевого экспорта и вопросы, связанные с реализацией проектов в рамках Карты индустриализации.



Также Глава государства остановился на вопросах реализации программы развития продуктивной занятости и механизмах распределения адресной социальной помощи.



По завершении обсуждения данного пункта повестки дня с докладом о реализации программы развития агропромышленного комплекса выступил заместитель Премьер-Министра Аскар Мырзахметов.



Приняв во внимание озвученные А.Мырзахметовым данные, Нурсултан Назарбаев поинтересовался предпринимаемыми Правительством мерами в отношении проблемных агрохолдингов и результатами подготовительной работы по уборке урожая.









В ходе совещания также были заслушаны отчеты заместителя руководителя Администрации Президента Марата Тажина по реализации программы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» и министра информации и коммуникаций Даурена Абаева по вопросу цифровизации страны.



