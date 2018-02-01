Совершившего кражу в мечети Уральска вора приговорили к 3 годам заключения

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске в пятницу вынесен приговор совершившему кражу в мечети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского суда, Куандык Калимов в декабре прошлого года посетил Красную мечеть, где из карманов четырех курток украл в общей сложности 303 тысячи тенге.

Не остановившись на этом, 25 декабря на трассе Атырау - Уральск он избил мужчину и вытащил у него из карманов удостоверение личности, банкоматную карточку, 185 тысяч тенге и скрылся с места происшествия.

Потерпевшие в суде простили К. Калимова, так как он возместил материальный ущерб, и попросили освободить от уголовной ответственности.

Уральский городской суд в связи с примирением сторон освободил К. Калимова от уголовной ответственности по статье «Кража», но признал его виновным по статье «Грабеж» и назначил наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.





Автор: Елжан Ералы, перевод: Сания Кутбанова