Соцсети стирают границы и создают новый феномен - Рустем Жансеитов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти 3 года назад, в Facebook появилась социальная группа «Астана, хочу похвалить/пожаловаться», которая к сегодняшнему дню разрослась до количества в почти 50 тысяч участников. Группа стала своего рода площадкой для обсуждения различных проблем социального характера и жалоб пользователей. О том, как соцсети меняют нашу жизнь, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал администратор группы Рустем Жансеитов.

- Расскажите немного о себе. Когда Вы увлеклись социальными сетями? Что сподвигло к этому?

- Ранее я практически не имел никакого отношения к соцсетям и мало ими пользовался, потому что эти «аськи», чаты, «агенты» и прочее не воспринимались как нечто серьезное и обычно использовались людьми для общения на местном, бытовом уровне. За свою жизнь я успел поработать и на госслужбе, и в национальных компаниях, занимался наукой и коммерцией, параллельно открывая свои частные бизнес-проекты (например, прокат автомобилей, ночные клубы, ИЖС). Примерно 7 лет назад я зарегистрировался на Facebook, и вначале не был активным пользователем. Но по мере развития Facebook стало понятно, что именно там собирается умная публика, которая может общаться на различные актуальные темы, обмениваться мнениями и новостями.

- Как зародилась идея создания группы «Астана - Хочу похвалить/пожаловаться»?

- У людей есть потребность общения в группах, а там преобладали посты и комментарии, которые так или иначе сводились к похвале или жалобе. Это как «инь» и «янь», белое и черное, позитив и негатив - из чего и состоит наша жизнь, поэтому данные темы никогда не устареют. Неофициальный слоган нашей группы: позитив пиарим - негатив искореняем.

Вот таким образом, три года назад была создана группа «Астана - хочу похвалить, пожаловаться», которая поначалу была для меня просто хобби. Однако, вскоре я понял, что нашел свое призвание - помогать людям, хотя бы через такие инструменты.

- Ожидали ли Вы, что число участников группы вырастет до такого количества?

- Сначала необходимо уточнить - группа «Астана, хочу похвалить/ пожаловаться» состоит из реальных людей и профилей. В отличии, например, от сотнитысячных групп в Инстаграме, где большая часть - это рекламные боты и различные фейки.

Когда я создал группу, меня многие не понимали - мол, зачем тебе это нужно, пустая трата времени, несерьезно и т д. Конечно, создать группу очень просто, но вот «вдохнуть в нее душу», «поставить на правильные рельсы», «смазать и отладить все механизмы ее функционирования» - это требует большой работы и постоянного внимания. Я учился вместе с группой - понимать кому и что нравится, как это преподносить, какие темы будут интересны, а какие нет, что вызовет резонанс, а что игнорирование. Учишься лучше понимать людей, их чаяния и заботы, проблемы и радости. Таким образом держишь руку на пульсе общества.



Со временем группа стала постепенно набирать обороты. Стала освещать не только местные события, но и происходящее в различных регионах Казахстана. С ростом количества участников стали расти влияние и вес группы. Группу заметили, стали отмечать, упоминать, пиарить, и сейчас думаю, она одна из заметных в масштабах страны. Ценность в том, что здесь не только освещаются новости, и люди делятся позитивом и негативом, а в том, что с помощью группы решается много вопросов и проблем граждан.



Группа занимается реальной помощью людям, причем бескорыстно и оперативно. У нас человек не остаётся один на один со своими вопросами и в этом отношении группа делает гораздо больше, чем некоторые государственные структуры, причем совершенно бесплатно. Резюмируя, можно сказать, что по возможностям в настоящее время группа превратилась в своего рода медиаканал, влиятельное СМИ, и этот рост прогрессирует.

- Социальные сети начинают заменять реальное общение. Как Вы к этому относитесь?

- Для большей части населения социальные сети - это полезное дополнение к реальной жизни. Через соцсети люди обмениваются мнениями, помогают и находят друг друга, заводят новые знакомства, новые круги общения, взаимно обогащают друг друга информацией и знаниями, находят единомышленников и многое другое. Соцсети стирают границы и способствуют формированию такого феномена, как «общественный разум». Так что в развитии соцсетей больше позитивного и за ними будущее. Главное - соцсети должны приносить пользу человеку в виде новых знаний, честной информации, общения и т д. Но когда человек проводит большую часть жизни в сетях и переживает по поводу количества лайков, то это не есть хорошо, не стоит забывать, что все хорошо в меру.

- Давайте, поговорим о монетизации крупных групп. Стал ли приносить доход Вам Ваше детище?

- Можно отметить, что в настоящее время многие рекламодатели не конца оценили и понимают, что будущее рекламы именно в соцсетях, особенно в крупных группах с реальными участниками. Сейчас уже мало кто реагирует на уличные баннеры и LED экраны, мало кто читает печатные газеты и журналы, реклама на сайтах чаще раздражает, зато правильно поданная реклама в группах может быть значительно эффективней.

Но пока группой я занимаюсь практически бескорыстно, можно сказать материально с нее ничего не имею. В вопросах монетизации групп в Facebook сложно, их политика мало чем помогает каким-либо заработкам от групп. Хотя кое-какие подвижки вроде намечаются. Так недавно Facebook объявил о мировом конкурсе среди администраторов групп, некоторых из которых они собираются поощрить. Я подал заявку. Наивно, конечно, надеяться, ну, а вдруг? Так или иначе, группа - это мощный медиаресурс и рано или поздно, надеюсь, будет приносить доход.



Для этого в настоящее время работаю над кое-какими проектами, для которых группа будет являться пиар-площадкой. Один из таких проектов называется I2B Consulting - компания по претворению идей в реальные бизнес-проекты, сводя вместе инноваторов и инвесторов. Также имеется идея создания на базе группы краудфандинговой площадки для создания бизнес-проектов, часть прибыли которых будет идти на адресную благотворительную помощь. У меня большой банк личных оригинальных идей и инноваций, которые могут быть реализованы в кратчайшие сроки с максимальным эффектом. И конечно, я открыт для сотрудничества и предложений.

- Есть ли идеи по поводу ее дальнейшей модернизации?

- Группа, как живой организм - чем больше ею занимаешься, тем более активной она становится. И, конечно, всегда есть и будут идеи для ее модернизации, трансформации и развития. Недавно часть своих предложений по развитию групп я отправил в Facebook, надеюсь, что им они понравятся. Наша группа уже влияет на многие вопросы и сферы, мы меняем жизнь в Астане и стране к лучшему. Методы и подходы группы постоянно эволюционируют, позволяя всегда быть на волне и чувствовать общество. И это выгодно отличает группу от различных государственных структур, которые создаются по ее подобию, пытаясь оттянуть на себя аудиторию и применяя методы группы в своей работе.



Считаю, такие попытки не совсем корректными и правильными. Проще говоря, ведение группы с моей стороны бесплатно, в отличии от дублирующих структур, которые полностью на немалом бюджетном финансировании. Мало того, с тех структур стараются нас не замечать, опыт и методы работы группы их не интересуют, не предлагают сотрудничества, очевидно, не считая группу заслуживающей внимания). Наверное, не всем нравится независимый характер нашей группы.

Не секрет, уже часто звучали предложения по созданию на базе группы общественного объединения для защиты прав граждан. Даже были предложения по созданию новой партии от народа, однако это, конечно, нереально, так как для этого нужны большие деньги. Но, как видно, имеется стремление к консолидации гражданского общества на базе решения реальных проблем, помощи и защиты реальных людей.

- Назовите факторы достижения успеха для начинающей группы в соцсетях. Что может послужить ее популяризации среди пользователей?

- Как я уже отмечал - группой нужно постоянно и активно заниматься. Очень много зависит от администратора - по сути, главного редактора СМИ. Поэтому нужно всегда держать руку на пульсе общества и его проблем, знать и чувствовать, что и кому нужно. Со своей стороны, стараюсь быть честным, порядочным, открытым, справедливым, оперативным, корректным, хотя с таким количеством участников не получится всем нравится, всегда будут критики, к объективной части которых всегда стараюсь прислушиваться. И еще, администратор должен стараться быть беспристрастным, «толстокожим» к хамам и грубиянам, но внимательным и чутким к людям и их проблемам. Также хотел бы отметить растущую популярность весомых групп в соцсетях, которые также становятся «общественным разумом», двигаясь в правильном направлении, так как большая часть людей являются людьми доброй воли. За такими группами, как наша, надеюсь, большое будущее во многих аспектах жизни страны - от социума и экономики до нравственности и идеологии.

- Разрешаете ли Вы пользоваться соцсетями Вашим детям/внукам?

- Мое личное убеждение, детям лучше не лезть в социальные сети, так как там не все люди однозначно хороши и положительны, много мусора, который детский мозг еще не способен правильно отфильтровать. Много того, чего детям лучше не знать до поры до времени, пока не сформируется их крепкая психика, нравственные устои и личностные качества. Увы, реальная жизнь не такая радужная, как представляется в детстве. А посему - до 18 лучше ограничивать общение в соцсетях на уровне близких друзей, одноклассников и родственников.

- Спасибо за беседу.