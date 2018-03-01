Социальные инициативы Президента содержат фундаментальные реформы - эксперты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Международном центре культур и религий Министерства по делам религий и гражданского общества состоялось обсуждение Обращения Нурсултана Назарбаева к народу «Пять социальных инициатив Президента», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инициативы Главы государства содержат такие фундаментальные реформы, как создание новых возможностей приобретения жилья для каждой семьи, снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников, повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи, расширение микрокредитования, а также обеспечение дальнейшей газификации страны.

В ходе мероприятия директор Международного центра культур и религий д.ф.н., профессор Айдар Абуов отметил, что пять социальных инициатив Президента позволят укрепить социально-экономическое благосостояние каждого гражданина нашего государства, так как именно данная отрасль является основополагающим пластом в создании межконфессионального согласия и единства Независимого Казахстана.

По мнению президента общественного фонда «Нұр ғасыр 2050», члена партии «Нұр отан», к.ю.н., Аяна Турекулова, пять социальных инициатив Президента определяют долгосрочные приоритеты развития страны и ставят серьезные задачи перед каждым гражданином.

В свою очередь ведущий эксперт Международной Тюркской академии Тимур Козырев подчеркнул, что данное обращение является мощным драйвером для дальнейшего социально-экономического развития казахстанского общества.

Напомним, 5 марта 2018 года, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат Парламента выступил с новыми социальными инициативами.

Фото: diakom.gov.kz