Сотрудники акиматов перечислят однодневную зарплату пострадавшим при взрыве газа в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники акимата Южно-Казахстанской области и Шымкента, а также филиалов партии «Нур Отан» перечислят свою однодневную зарплату пострадавшим при взрыве газа в Шымкенте. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил аким региона Жансеит Туймебаев.

Напомним, 8 января, в 4 утра произошел взрыв газовоздушной смеси в строении барачного типа по технической документации «гараж».

По словам акима, причиной взрыва стала неправильная эксплуатация не сертифицированной отопительной печи иранского производства. Была организована оперативно-спасательная работа, из-под завала извлечены пять человек, арендовавшие указанную площадь под жилье.

«Один человек погиб на месте - Сабина Орынбаева, 1988 года рождения, госпитализированы - один человек с ожогом тяжелой степени и два человека - с различными травмами. Состояние пострадавших - стабильное. Пострадавшим оказана медицинская помощь, после выписки из больницы им будет предоставлено временное жилье. Также будет оказана социальная поддержка из средств местного бюджета. Также будет причислена однодневная заработная плата сотрудников акимата области, города и филиалов партии «Нур Отан», - проинформировал Жансеит Туймебаев.

По данному факту создана специальная комиссия по итогам будут приняты системные меры, подчеркнул глава региона.

«На сегодня место происшествия полностью очищено от строительного мусора. В целом, во избежание повторения аналогичных фактов, будет составлен список всех домов, сараев, бараков и будет проведена проверка. Хотел бы напомнить, что в настоящее время в городе Шымкент - 2040 многоэтажных домов, количество частных домов составляет 218 тыс. Кроме того, во всех домостроениях будет проведена проверка техники безопасности при использовании газовых и других приборов отопления. В целом, ситуация находится под контролем», - заключил он.