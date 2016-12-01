Сотрудника генконсульства России обнаружили мертвым в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скончался временно командированный сотрудник Генконсульства России в Усть-Каменогорске, гражданин России Роман Скрыльников. Об этом МИА «Казинформ» сообщил и.о. пресс-секретаря Посольства Российской Федерации в Казахстане Илья Лябухов.

«С большим прискорбием можем подтвердить, что 26 декабря временно командированный сотрудник Генерального консульства России в Усть-Каменогорске, гражданин Российской Федерации Роман Скрыльников скончался в Усть-Каменогорске. Сейчас ведется работа над тем, чтобы тело гражданина России в самое ближайшее время было доставлено на родину», - сказал он.