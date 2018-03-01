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Сотрудничество Китая с зарубежными странами строится на рыночной основе - Ли Кэцян

20 Марта 2018 10:45 330
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Сотрудничество Китая с зарубежными странами строится на рыночной основе - Ли Кэцян

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Деловое сотрудничество Китая с зарубежными странами строится на рыночных принципах, Китай не преследует целей стратегической экспансии. Об этом сегодня заявил Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

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«В последние годы Китай обеспечивал 30% роста глобальной экономики, что было очень важным для восстановления мировой экономики (...) Деловое сотрудничество КНР с другими странами строится на принципах рыночной экономики, как например, в рамках «Одного пояса, одного пути», - сказал он на итоговой пресс-конференции после закрытиия исторической 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

По словам Ли Кэцяна, Китай будет поддерживать хорошие отношения со всеми странами, защищать свою территориальную целостность и не станет нарушать территориальную целостность других стран. А оказание Китаем помощи зарубежным разивающимся странам не подразумевает экспансии.

«Было бы ошибочным полагать, что Китай преследует цели стратегической экспансии», - резюмировал Премьер Госсовета КНР. 

 

 

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Ключевые слова: Экономика, Китай,
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Автор:

Садык Акижанов

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