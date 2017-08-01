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Сотрудница акимата Петропавловска восстановилась на работе через суд

Сотрудница акимата Петропавловска восстановилась на работе через суд
14 Августа 2017 16:25 452

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудница городского отдела занятости и социальных программ обратилась в суд №2 Петропавловска  об отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Женщина работала в отделе занятости в должности заведующей 5-м отделением социальной помощи на дому. Как следовало из материалов дела, в мае прошлого года она была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора  за ненадлежащее  исполнение  должностных обязанностей. В августе того же года за повторное нарушение  трудовой договор с нею  расторгли.

«В ходе выяснений обстоятельств суд  выявил нарушения со стороны работодателя. Так, применяя меру дисциплинарного взыскания в виде увольнения, работодателем не  проведена служебная проверка надлежащим образом. В судебном заседании также не добыто доказательств, подтверждающих ненадлежащее исполнение  истцом своих трудовых обязанностей, нарушений должностной инструкции, повлекших за собой перечисленные в приказе № 157 от 31 августа 2016 года нарушения», - сообщили в пресс-службе суда.

Суд посчитал, что вынесенные приказы являются незаконными и необоснованными и не соответствуют требованиям норм Трудового кодекса РК.

Решением суда исковые требования истца были удовлетворены в полном объеме. Женщина восстановлена на работе. За время вынужденного прогула с отдела занятости и социальных программ Петропавловска взыскана заработная плата и судебные расходы.  

 

 

Ключевые слова: Акимат, Северо-Казахстанская область, Суды,
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