Сотни жителей Калифорнии и Орегона эвакуированы из-за бушующих пожаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотни жителей американских штатов Калифорния и Орегон эвакуированы из-за бушующих природных пожаров, сообщает БЕЛТА.

Так, свои дома покинули примерно 600 жителей города Систерс (Орегон). Возможна эвакуация еще около 1 тыс. человек. Пожар вспыхнул на прошлой неделе и подобрался практически вплотную к городу. Погода не способствует эффективному тушению пожаров: синоптики прогнозируют сильный ветер.

В Калифорнии идет эвакуация жителей населенного пункта Вавона, который находится в Йосемитском национальном парке. Пожар уже приближается к этому населенному пункту, в котором проживает около 1 тыс. человек. К слову, на западе штата Монтана из-за природного пожара власти еще в четверг объявили эвакуацию жителей более 750 домовладений.