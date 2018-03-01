Сотни тысяч казахстанцев смогут приобрести собственную квартиру - депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пять президентских социальных инициатив это продолжение целенаправленной и последовательной политики Главы государства Нурсултана Назарбаева по построению экономически сильного государства с высоким уровнем социальной защиты населения, считает депутат Сената Парламента РК Михаил Бортник.

Депутат отметил, что выдвинутые Президентом страны инициативы положительным образом отразятся на благосостоянии населения Казахстана. «Так, программа «7-20-25» направлена на решение жилищного вопроса, остро стоящего перед многими казахстанцами. Сотни тысяч граждан страны получат возможность приобрести собственную квартиру на приемлемых условиях. Кроме того, жилищный рынок являясь приоритетом государственной инвестиционной политики, обладает высоким мультипликативным эффектом и генерирует инвестиционную активность в смежных областях. Поэтому наряду с созданием механизма доступной ипотеки, данная программа стимулирует отечественную строительную отрасль: производство строительных материалов, создание рабочих мест и так далее», - сказал он.



Такой же многоцелевой задачей, по мнению М.Бортника, нужно рассматривать запланированное строительство магистрального газопровода, направленного на подачу газа в центральные и северные регионы республики. Этот масштабный проект, носит стратегическое значение для страны. Во-первых, отмечает депутат, обеспечение тысяч казахстанских семей надежным, технологичным источником тепла, который позволит в корне изменить быт, особенно жителей села, значительно облегчив ведение домашнего хозяйства. Во-вторых, предприятия малого и среднего бизнеса на всем протяжении газопровода получат доступ к голубому топливу, более дешевому и практичному источнику энергии, что впоследствии должно отразится на конкурентоспособности производимой ими продукции. Далее, решаются вопросы сохранения экологии, резко обострившихся в связи с ростом городов и увеличением количества автомобилей. Экологическая безопасность один из главных приоритетов государственной политики Казахстана.

«В своем выступлении Президент страны сделал особый акцент на развитие человеческого капитала, а именно студенческой молодежи. Сегодняшние студенты это будущее страны и государства. Поэтому необходимо создавать условия для получения ими доступного и качественного образования. Дополнительные 20 тысяч образовательных грантов залог того, что появятся десятки тысяч квалифицированных специалистов по востребованным на рынке труда специальностям, а молодые люди получать шанс на достойную жизнь. Кроме того, строительство новых современных студенческих общежитий на 75 тысяч мест к концу 2022 года - это беспрецедентный шаг со стороны государства, ставящего в приоритет долгосрочные цели развития», - подчеркнул депутат.

По его мнению, такой комплексный подход позволит решить проблему предпочтения казахстанскими студентами зарубежных ВУЗов отечественным. Качество и доступность образования, наличие стипендии и комфортной комнаты в общежитии - это важнейшие критерии для выбора места обучения. Появится дополнительный социальный лифт для одаренной молодежи, стремящейся реализовать свой умственный потенциал на благо Казахстана.

Пять президентских социальных инициатив это конкретный и продуманный план действий, направленный на повышение благосостояния народа Казахстана.

Фото: tumba.kz