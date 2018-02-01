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Сотни туристов застряли на Хайнане из-за сильного тумана

24 Февраля 2018 07:07 324
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за сильного тумана в заливе Цюнчжоу в последнее время много раз останавливалось судоходство. На это также наложился пик возвращений туристов из островной провинции Хайнань на континентальную часть Китая в выходные в связи с Праздником Весны. Это привело к тому, что на острове застряло большое количество людей, передает Синьхуа.

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В настоящее время Хайнань использует различные способы, в том числе увеличение авиаперевозок, чтобы вернуть туристов, которые не могут выехать с острова Хайнань.

Статистика показывает, что по состоянию на 19:30 23 февраля на дорогах, ведущих в порты Сюин, Синьхай и Наньган, скопилось около 7632 автомобилей, в портах -- около 4,8 тыс автомобилей, в общем - 12432 машины.

По предварительным расчетам, пик пассажироперевозок с острова продолжится приблизительно до 10 марта.

 

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Ключевые слова: Китай, Туризм,
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