Сотни астанчан искупались в проруби в ночь на Крещение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня.

Традиционно праздник сопровождается массовым купанием в проруби. Сотни астанчан уже окунулись в специально подготовленные проруби.

С 18 по 19 января в Астане жители и гости города смогут окунуться в прорубь в двух местах - на правом берегу в районе Дворца школьников (ЖК «Гранд Алатау») и на левом берегу в районе центрального парка, об этом ранее сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.



Для безопасности на местах Крещенских купаний дежурят водолазы-спасатели, медицинские работники.



«Во время купания в проруби противопоказано долгое пребывание в воде, купание в состоянии алкогольного опьянения. В болезненном состоянии лучше проконсультироваться с врачом, чтобы избежать неприятных последствий», - пояснили столичные спасатели.

Кроме того, перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку, прыжки в воду и погружение в воду с головой опасны, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода, выходя из воды, необходимо растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Крещение - один из главных христианских праздников. Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января.

Праздник этот установлен в память Крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. Из Евангелия известно, что Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана.

Главная традиция праздника Крещения Господня - освящение воды. Считается, что крещенская вода обладает чудодейственной силой.

видео: Ильзат Сафаргалиев



фото и видео: Facebook акимата района "Сарыарка" Астаны