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Состояние покусанного в Атырау собаками ребенка остается стабильно тяжелым

Состояние покусанного в Атырау собаками ребенка остается стабильно тяжелым
10 Января 2017 15:58 187

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Состояние покусанного собаками семилетнего мальчика остается «стабильно тяжелым», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ребенок, которого в пригородном поселке Еркинкала покусали собаки, поступил к нам в состоянии клинической смерти. Его сердце не билось, дыхания не было. Но реаниматологам удалось восстановить работу сердца, после чего мальчик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У него на теле много рваных травм. Постепенно состояние ребенка нормализовалось, сейчас он дышит самостоятельно. Однако по-прежнему лечащие врачи оценивают его состояние как тяжелое», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель главного врача областной детской больницы Орындык Сиплова.

По информации заместителя акима города Атырау Амантая Айтбаева, в 2016 году в Атырауской области от укусов животных пострадали 1494 человека. Большая часть пациентов - 88,9% - были покусаны собаками.

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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