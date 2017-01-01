Состояние покусанного в Атырау собаками ребенка остается стабильно тяжелым

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Состояние покусанного собаками семилетнего мальчика остается «стабильно тяжелым», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ребенок, которого в пригородном поселке Еркинкала покусали собаки, поступил к нам в состоянии клинической смерти. Его сердце не билось, дыхания не было. Но реаниматологам удалось восстановить работу сердца, после чего мальчик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У него на теле много рваных травм. Постепенно состояние ребенка нормализовалось, сейчас он дышит самостоятельно. Однако по-прежнему лечащие врачи оценивают его состояние как тяжелое», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель главного врача областной детской больницы Орындык Сиплова.



По информации заместителя акима города Атырау Амантая Айтбаева, в 2016 году в Атырауской области от укусов животных пострадали 1494 человека. Большая часть пациентов - 88,9% - были покусаны собаками.