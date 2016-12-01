Состояние членов кабинета Трампа оценили в рекордные $4,5 млрд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совокупное состояние членов кабинета избранного президента Дональда Трампа - самое большое за всю историю правительств США, сообщает Forbes.

Журнал оценил эту величину в 4,5 млрд долларов. Причем, Трамп еще не назначил двух министров - сельского хозяйства и по делам ветеранов.

В кабинете миллиардера - глава ExxonMobil, бывший партнер Goldman Sachs, наследница миллиардной империи Amway и миллиардер, сделавший состояние на ипотечных кредитах во время кризиса.

Состояние "команды Трампа" еще до заключительных назначений на 60% выше, чем совокупное состояние правительства уходящего президента Барака Обамы. Его эксперты Forbes оценили в 2,75 млрд долларов, при этом львиная доля (2,5 млрд) приходится на министра торговли Пенни Притцкер, наследницу империи Hyatt. Кроме того, в рейтинге Forbes учитывалось состояние супругов, и по этому показателю на второе место в команде Обамы вышел глава Госдепа Джон Керри, женатый на Терезе Хайнц, чье состояние оценивается в 150 млн долларов, пишет Newsru со ссылкой на издание.

Даже без учета состояния самого Трампа (3,7 млрд долларов), в его окружении богачей намного больше. 2,5 млрд стоит инвестор Уилбур Росс - будущий министр торговли, заработавший во время кризиса ипотечного кредитования. 1,25 млрд - состояние Бести Девос, которая возглавит министерство образования.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, покидающий пост главы ExxonMobil, заработал 325 млн долларов. Глава Минфина Стив Мнучин заработал 300 млн долларов.

Состояние лишь двух людей из правительства Трампа Forbes оценил менее чем в миллион долларов: это вице-президент Майк Пенс и глава МВД Райан Зинке. Состояния губернатора Индианы и конгрессмена от Монтаны - около 800 тысяч долларов. У Пенса это в основном это его пенсионные счета, у Зинке - коллекция картин и автомобилей, а также собственность в городке Уайтфиш (население - около 7000 человек), где он родился.