Составлен рейтинг медучреждений Казахстана по подготовке интернов и резидентов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По результатам проверки знаний интернов и резидентов, обучающихся в Казахстане, составлен рейтинг медицинских вузов, научных центров и организаций, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Республиканского центра здравоохранения, научно-исследовательские центры и организации готовят специалистов лучше, чем государственные вузы. Если в первых свои знания подтвердили 80%, то во вторых - 74%.

«В этом году интерны в целом показали хороший результат (...) Все выпускники интернатуры сдали необходимый порог. Средний балл - 76-88 из 100», - сообщила директор центра Айнур Айыпханова в ходе заседания коллегии Министерства здравоохранения РК.

Что касается подготовки резидентов, то в красной зоне оказался государственный медицинский университет города Семей, где только 57% резидентов подтвердили свои знания.

«Из 150 баллов средний балл выпускников был 93,8. Такой же нежелательный результат получился у КазНМУ. Казахстанский национальный медицинский университет показал средний балл 94,2 из возможных 150», - добавила Айыпханова.

По её словам, первое место, где 100% резидентов подтвердили свои знания, разделили четыре медицинские организации - Научный центр педиатрии и детской хирургии в Алматы, Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии в Астане, Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии в Алматы и Научный центр урологии имени Джарбусынова. Второе место занял Национальный научный кардиохирургический центр, третье место - Национальный центр нейрохирургии.