Соперника Головкина предложили пожизненно дисквалифицировать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ирландский боксер Эрик Донован (7-0, 4 КО) отреагировал на новость о допинговом скандале с участием мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) перед его реваншем с Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Кленбутерол - это серьезное дерьмо, ты не можешь винить мясо. Это как винить кусочек торта в Амстердаме, если у тебя положительный тест на марихуану. Он сжигает жир, наращивает мышцы и помогает дышать. Если ты сознательно принимаешь его, тебе не могут нанести серьезного урона. Пожизненный бан», - написал Донован в твиттере.

Если WADA не применит санкций к Альваресу, его бой с Головкиным состоится, как и запланировано - 5 мая в Лас-Вегасе.