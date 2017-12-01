Сондерс предложил Головкину выяснить отношения в уличной драке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британский боксер Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) прокомментировал потенциальный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Все говорят о силе его ударов... Что ж, я могу устроить ему уличную драку перед боем!» - заявил Сондерс.

Болельщики в комментариях к видео на Youtube-канале Fighthype.com напомнили Сондерсу, что он слишком рано записал себя в нокаутеры, а также добавили, что у него нет шансов в уличной драке против Головкина, чье детство прошло на улицах Казахстана.