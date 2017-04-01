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Сондерс перед возможным боем с Головкиным в третий раз стал отцом

Сондерс перед возможным боем с Головкиным в третий раз стал отцом
11 Апреля 2017 20:16 208

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - У британского боксера Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) родилась дочь, сообщает Sports.kz.

Об этом Сондерс написал в своем твиттере.

Отметим, что также у Билли Джо есть два сына.

Сондерса называют возможным соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), однако, как информирует Yahoo! Sports, их июньский бой в Астане может не состояться. Ожидается, что команда Головкина сосредоточится на сентябрьском поединке с мексиканцем Саулем Альваресом (48-1-1, 34 КО). 

 

Ключевые слова: Спорт,
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