Сондерс перед возможным боем с Головкиным в третий раз стал отцом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - У британского боксера Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) родилась дочь, сообщает Sports.kz.

Об этом Сондерс написал в своем твиттере.

Отметим, что также у Билли Джо есть два сына.



Сондерса называют возможным соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), однако, как информирует Yahoo! Sports, их июньский бой в Астане может не состояться. Ожидается, что команда Головкина сосредоточится на сентябрьском поединке с мексиканцем Саулем Альваресом (48-1-1, 34 КО).