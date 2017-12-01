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Сондерс хочет подняться в весе перед потенциальным боем с Головкиным
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британский боксер Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) рассказал о своих ближайших планах, сообщает Sports.kz.
«Я готов драться с любым, против кого меня поставят - хоть с Кинг-Конгом! Если будет вариант с большим боем, я поднимусь в весе. Я хотел бы подраться с Калебом Труаксом, который побил Джеймса Дигейла. Я бы хотел провести бой в апреле, если он захочет. Пока у меня пояс в среднем весе, но также я бы хотел подняться в суперсредний и выиграть пояс IBF. Раз Труакс вышел в ринг и снял с Дигейла пояс, значит, в боксе может случиться все что угодно, - сказал Сондерс Boxingscene.com.
Ожидается, что Сондерс, владеющий поясом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, встретится с победителем реванша Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) - Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО), которые, в свою очередь, должны провести бой 5 мая.
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