Солистка Большого театра России выступит на сцене «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18 марта на сцене «Астана Опера» выступит солистка Большого театра России Марина Минина в концерте «Бриз Эгейского моря в казахской степи», передает официальный сайт столичного акимата.

Помимо гостьи из России на концерте свое творчество представят также гости из ГАТОБ имени Абая, КазНУИ. Публику ожидает встреча с молодым талантливым скрипачом Жандосом Мухамеди.

«Заслуженный деятель Казахстана Аскар Бурибаев встанет за пульт симфонического оркестра «Астана Опера». Партию фортепиано исполнит главный концертмейстер оперной труппы театра «Астана Опера», «Мәдениет қайраткері» Елена Сахно», - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот день впервые в «Астана Опера» прозвучат вокальные произведения греческих композиторов Микиса Теодоракиса, Маноса Хадзидакиса и Ставроса Ксархакоса.

Отметим, лауреат международных конкурсов Марина Минина более 20 лет работает в оперной труппе Большого театра России, успешно принимала участие во всех постановках и гастролях Большого театра по всему миру. С 2014 года является солисткой ансамбля старинной музыки «Globus Music International».