Солист группы «Жигиттер» обратился к Торегали Тореали после скандального видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Солист группы «Жигиттер» Баглан Абдраимов обратился к казахстанскому исполнителю Торегали Тореали после скандального видео, передает МИА «Казинформ».





«Ты же умный парень, Тореш! Перешагнув через народ, куда ты пойдешь? Выйди перед народом и извинись!» - написал солист группы «Жигиттер» в Инстаграме Баглан Абдраимов.

Публикация от BAGLAN (@baglan_abdraimov) Дек 23, 2017 at 12:13 PST

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, что певец Торегали Тореали некорректно обращается к зрителям. Сам исполнитель на своей странице в соцсетях прокомментировал ситуацию одним словом - «Ложь».

Позже стало известно, что радиостанция «Orda FM» снимает с эфира песни Торегали Тореали в связи со скандалом. Об этом сообщил директор радио Азамат Исаев.