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Солист группы «Жигиттер» обратился к Торегали Тореали после скандального видео
23 Декабря 2017 18:27 4063
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Солист группы «Жигиттер» Баглан Абдраимов обратился к казахстанскому исполнителю Торегали Тореали после скандального видео, передает МИА «Казинформ».
«Ты же умный парень, Тореш! Перешагнув через народ, куда ты пойдешь? Выйди перед народом и извинись!» - написал солист группы «Жигиттер» в Инстаграме Баглан Абдраимов.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, что певец Торегали Тореали некорректно обращается к зрителям. Сам исполнитель на своей странице в соцсетях прокомментировал ситуацию одним словом - «Ложь».
Позже стало известно, что радиостанция «Orda FM» снимает с эфира песни Торегали Тореали в связи со скандалом. Об этом сообщил директор радио Азамат Исаев.
Ключевые слова: Культура,
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