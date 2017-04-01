Погода
Астана 10 °С
Алматы 19 °С
Курс валют
USD 313.02
EUR 332.90
RUB 5.50
CNY 45.39

Сокращение должностей корпуса «А» прокомментировало Агентство по делам госслужбы

Сокращение должностей корпуса «А» прокомментировало Агентство по делам госслужбы
10 Апреля 2017 15:20 413

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  -  Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров прокомментировал Указ «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан», подписанный Главой государства 5 апреля 2017 года.

«Основное нововведение - это сокращение перечня должностей корпуса «А», пересмотр порядка поступления на него, а также прохождения и формирования кадрового резерва.

Практика функционирования корпуса «А» показала, что не всем его должностям свойственны управленческо-распорядительные функции. В числе таких должностей руководители подразделений центральных госорганов, которые не принимают самостоятельных управленческих решений. В этой связи, они были исключены из корпуса «А».Из него также исключены должности председателей и членов ревизионных комиссий, поскольку их назначение и деятельность регулируются Законом «О государственном аудите и финансовом контроле», - говорится в распространенном пресс-релизе.

По информации ведомства, сейчас корпус «А» включает четыре категории должностей, наделенных управленческими полномочиями:

1)      ответственные секретари;

2)      председатели комитетов;

3)      руководители аппаратов центральных и местных исполнительных органов;

4)      акимы районов.

Такая оптимизация позволила сократить должности корпуса «А» с 519 до 278, то есть почти в 2 раза, что предоставит возможность осуществлять более результативную работу с управленцами.

В целях обеспечения социальной защиты прав служащих корпуса «А», должности которых преобразованы, сохраняются размеры их оплаты труда. Они также вправе быть зачисленными в кадровый резерв.

Наряду с существующим конкурсным отбором среди всех граждан введен дополнительный механизм формирования резерва корпуса «А» через карьерное продвижение действующих сотрудников государственного органа.

По решению Национальной комиссии по кадровой политике в резерв может быть зачислен государственный служащий, занимающий не менее двух лет следующую нижестоящую должность. В данном случае проведение отбора не требуется.

Для позиции ответственных секретарей нижестоящей должностью является должность директора департамента, для должности председателя комитета - позиция его заместителя.

В регионах на должности руководителя аппарата области, акима района могут претендовать соответственно их заместители, а также руководители областных управлений.

Зачисление в кадровый резерв указанных лиц производится при условии их соответствия специальным квалификационным требованиям.

Для этого лицо, имеющее право назначения и увольнения с должности корпуса «А», направляет представление в Национальную комиссию по кадровой политике.Для должностей ответственного секретаря и Секретаря Высшего Судебного Совета - руководителя аппарата представление вносится Администрацией Президента.

«Такой подход и осознание объективной возможности карьерного роста мотивирует служащих к более эффективной работе и выстраиванию долгосрочных карьерных перспектив в системе государственной службы. Кроме того, изменен порядок возложения обязанностей. Ранее при наличии вакантной должности корпуса «А» полномочия могли возлагаться на любого государственного служащего данного государственного органа сроком на 2 месяца. При этом количество продлений не ограничивалось.  Сейчас в призме внедрения карьерной модели обязанности могут быть возложены на служащего, занимающего следующую нижестоящую должность в течение 3-х месяцев, а решение о возложении принимается не более одного раза», - пояснили в АДГСПК.

Как отметили в Агентстве, в целом, принятые меры способствуют дальнейшей профессионализации государственного аппарата и укреплению принципов меритократии и карьерного продвижения в системе государственной службы.

Ключевые слова: Другие государственные органы,
По теме
Загрузка...
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив