Сохранение культурных ценностей обсудили эксперты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские эксперты обсудили вопросы сохранения культурных ценностей в рамках модернизации на тему: «Казахстанская культура в условиях глобальной конкуренции: ожидания и реальность», передает корреспондент МИА «Казинформ».

За круглым столом собрались известные политологи, искусствоведы, культурологи, представители творческой интеллигенции. Среди них главный научный сотрудник Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Шайзада Тохтабаева, профессор кафедры «История и теория изобразительного искусства» Казахской Национальной академии искусств им.Т.Жургенова Ольга Батурина, директор арт-агентства «Алматы - Дом Мира» Дина Дуспулова, эксперт ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию Евфрат Имамбек, режиссеры-хореографы Гульмира и Гульнара Габбасовы, руководитель фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев и политолог Марат Шибутов.





Участники круглого стола, организованного Институтом мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК, обсудили вопросы модернизации в сфере культуры и эффективность существующих механизмов сохранения традиционных культурных ценностей в свете приоритетных задач, поставленных Главой государства в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

«Всемерная поддержка и обеспечение наиболее благоприятных условий для развития отечественной культуры является одним из ключевых приоритетов государственной политики в Казахстане. При этом, особенно важным в условиях углубления процессов глобализации становится развитие и сохранение традиционной культуры и повышение ее устойчивости к возникающим внутренним и внешним вызовам», - отметил в своем выступлении руководитель алматинского офиса ИМЭП Аскар Нурша.





Эксперты также акцентировали внимание на необходимости укрепления культурного потенциала Казахстана, повышения конкурентоспособности культурной продукции, созданной в Казахстане, и ее использования для формирования позитивного международного имиджа страны. Вместе с тем, как подчеркнули собравшиеся, представляется крайне важным обеспечить сохранение национального культурного кода и традиционных ценностей народов нашей страны, что является залогом поддержания уникальной модели культурного согласия в Казахстане.