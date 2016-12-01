Соглашение с Ираном о передаче осужденных ратифицировал Парламент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты одобрили проект закона «О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о передаче осужденных лиц», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соглашение было подписано в Тегеране 11 апреля 2016 года.

Как отметил, представляя законопроект, первый заместитель Генерального прокурора РК Иоган Меркель, законопроект направлен на установление правовой основы для передачи граждан Казахстана, осужденных судами Ирана к лишению свободы, и граждан Ирана, осужденных судами Казахстана к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания в государстве своего гражданства, указано в заключении комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.

Осужденное лицо может быть передано только на нескольких условиях: если это осужденное лицо является гражданином государства исполнения приговора; если согласно национальному законодательству государства вынесения приговора приговор является окончательным и вступил в законную силу, а также если оставшийся срок отбытия наказания по приговору составляет свыше шести месяцев на момент получения запроса.

Вместе с тем, осужденное лицо может быть передано, если согласно на свою передачу либо передача запрашивается его близкими родственниками или законным представителем в силу его физического или психического состояния.

К передаче также подлежат осужденные, если государство вынесения приговора и государство исполнения приговора согласны с передачей осужденного лица, а также если не продолжается расследование, судебное разбирательство или иные процессуальные действия в отношении осужденного лица в государстве вынесения приговора.